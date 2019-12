Libia-Grecia: ministro Esteri Dendias in visita a Bengasi, colloqui con governo Al Baida

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, è giunto oggi a Bengasi in visita ufficiale. Lo riferisce l'emittente televisiva "Libya Alhadath". Il capo della diplomazia di Atene ha incontrato il primo ministro del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale di Al Baida, Abdullah al Thani, e l'omologo Abdel-Hadi al Hawaij. Le parti hanno discusso di relazioni bilaterali e dei memorandum d'intesa firmati lo scorso 27 dicembre dalla Turchia e dal governo di accordo nazionale di Tripoli. La visita giunge all'indomani della ratifica da parte del parlamento turco del memorandum d’intesa sulla cooperazione militare e nel settore della sicurezza con la Libia, firmato lo scorso 27 novembre. Gli accordi riguardano la cooperazione militare tra Ankara e Tripoli e la demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Quest’ultimo rivendica i diritti della Turchia nel Mediterraneo orientale rispetto alle perforazioni effettuate da Cipro ed è entrato il vigore lo scorso 8 dicembre. Dopo la firma dell’accordo sulla cooperazione con Tripoli, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso la disponibilità a inviare proprie truppe in Libia, qualora il governo di Fayez al Sarraj lo richieda. (segue) (Bel)