Trasporti: Raggi posta video scavi su Fori imperiali, prolungamento metro C fino a piazza Venezia

- "Proseguono i lavori per la realizzazione della metro C, un’opera fondamentale per migliorare la mobilità per i cittadini di Roma e per i tantissimi turisti che ogni giorno visitano la Capitale. Quelle che vi mostro sono le immagini dei primi scavi in via dei Fori Imperiali: si tratta delle prove per il prolungamento delle gallerie fino a piazza Venezia. La prima fase finirà entro la prima metà di gennaio e serve alla realizzazione dei tunnel e delle future banchine. Dalla seconda metà di gennaio, invece, inizia la seconda fase di indagini per la futura stazione di piazza Venezia. Una fermata che collegherà le periferie direttamente al cuore della nostra città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook postando un video dei lavori. (Rer)