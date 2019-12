Libia: deputato Mohamed a "Nova", intervento turco e ritiro riconoscimento Onu a Gna temi visita Saleh negli Usa

- L’intervento della Turchia in Libia e il ritiro del riconoscimento del governo di accordo nazionale di Tripoli da parte delle Nazioni Unite saranno i temi principali della visita parlamentare del presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguilah Saleh, a Washington prevista a gennaio, su invito della Casa Bianca, per discutere della crisi libica. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Youssef Mohamed, membro della commissione Esteri del parlamento di Tobruk. “La delegazione del parlamento, guidata dal presidente Aguila Saleh, vuole che il mondo si renda conto che Fayez al Sarraj (il premier di Tripoli) non rappresenta il popolo libico, poiché non è stato eletto dal popolo e il suo governo non ha ottenuto la fiducia dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, l’unico organo legislativo eletto direttamente dal popolo”, ha affermato. La delegazione di Tobruk discuterà anche “della palese interferenza della Turchia in Libia e delle aspirazioni del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan di riportare in auge la storia nera dell’Impero ottomane nel paese, per controllare le risorse petrolifere e del gas e agevolare l’immigrazione illegale verso l’Europa, oltre che del suo continuo sostegno ai movimenti estremisti in Libia e nel Sahara”, ha concluso. La Camera dei rappresentanti è il parlamento monocamerale libico eletto nel 2014 riconosciuto dalla Comunità internazionale. L’organo legislativo libico sostiene le istanze del generale Khalifa Haftar e ritiene illegittimo il Governo di accordo nazionale di Tripoli, a sua volta riconosciuto dalle Nazioni Unite. Dopo l’avvio dell’offensiva militare a Tripoli delle forze comandante da Haftar, circa una quarantina di deputati libici che si rifiutano di riunirsi a Tobruk hanno deciso di istituire una sorta di sede “parallela” del parlamento nella capitale, all'hotel Rixos. (Bel)