Energia: ministro greco Hatzidakis, procederemo con sviluppo gasdotto East Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto East Med procederà nonostante le obiezioni della Turchia. Lo ha affermato il ministro dell’Energia greco Kostis Hatzidakis, in un’intervista all’emittente “Skai Tv”. “Siamo determinati a procedere sulla base del diritto internazionale”, ha detto Hatzidakis. Fonti del dicastero di Atene, come riferisce il quotidiano ellenico “Kathimerini”, non hanno smentito né confermato le indiscrezioni secondo cui la Grecia, Cipro, Israele e l’Italia dovrebbero siglare un accordo il prossimo anno per promuovere lo sviluppo dell’infrastruttura energetica. (Gra)