Legge Bilancio: Crippa (M5s), blocchiamo aumento Iva e aboliamo superticket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manca un ultimo passaggio alla Camera per l'approvazione finale della manovra. Con la legge di Bilancio scongiuriamo l'aumento dell'Iva, aumentiamo finalmente, dopo tante false promesse degli ultimi anni, gli stipendi dei Vigili del fuoco e aboliamo il superticket, una conquista di civiltà". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa. "Ieri, inoltre - aggiunge il parlamentare - abbiamo avuto un'altra buona notizia: infatti, nel Milleproroghe, grazie al M5s, è stata inserita una norma che pone le basi per la revoca delle concessioni. Avanti così, servono risposte per i familiari delle vittime del ponte Morandi". (Com)