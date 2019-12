Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del movimento Vetevendosje e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) hanno espresso, lo scorso 10 dicembre, una certa fiducia sull’accordo di coalizione fra i due partiti: dovrebbe essere raggiunto entro questa settimana e la legislatura inizierà entro la fine del mese. Haxhi Avdyli, parlamentare dell’Ldk, ha espresso la convinzione che l'Assemblea si costituirà entro 30 giorni e che non sono previsti ulteriori ritardi. Anche Hekuran Murati, esponente Vetevendosje, ha auspicato che l'accordo sarà raggiunto entro questa settimana. Diversi osservatori, tuttavia, restano scettici e lasciano aperta la possibilità che si tengano nuove elezioni.Alla fiducia dei parlamentari si contrappongono alcune indiscrezioni provenienti da fonti interne di Vetevendosje, citate dal quotidiano “Zeri”. Secondo tali fonti, il partito non ha accettato di approvare il candidato che verrà proposto dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) alla carica di presidente come parte dell'accordo per formare la nuova coalizione di nuovo governo. Il portavoce di Vetevendosje Arlind Manxhuka ha affermato che il fatto che non vi siano stati nuovi incontri tra le due forze politiche dimostra che le posizioni delle due parti rimangono invariate. "Questa notizia è falsa e rappresenta una provocazione", ha detto Manxhuka. (segue) (Kop)