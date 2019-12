Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (5)

- Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano "Koha", l'Ldk starebbe attendendo un invito dal Vetevendosje per ritornare al tavolo delle trattative. Dall'altra parte, i rappresentanti del Vetevendosje sosterrebbero che il dialogo non può riprendere in queste condizioni: il nodo che impedirebbe la ripresa delle trattative, sostiene "Koha", sarebbe legato all'intesa sulla scelta del nuovo capo dello Stato, una pedina ritenuta imprescindibile dall'Ldk per dare il via libera all'accordo sulla coalizione di governo in cambio della rinuncia al ruolo di primo ministro."Siamo ottimisti sul fatto che, in uno spirito di cooperazione e rispetto reciproco possiamo raggiungere un buon accordo", ha dichiarato la viceleader dell'Ldk Vjosa Osmani. Secondo quanto riportato dalla stampa di Pristina, l'Ldk avrebbe posto alcune condizioni irremovibili per formare un governo con il Vetevendosje: assicurarsi il ruolo di presidente dopo la fine del mandato di Hashim Thaci nel 2021, il posto di presidente del parlamento, la nomina del vicepremier e la guida di almeno cinque ministeri. (segue) (Kop)