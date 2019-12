Croazia: oggi primo turno delle presidenziali, per stampa Zagabria secondo turno "praticamente certo"

- I 3.854.747 cittadini croati con il diritto di voto si recheranno oggi alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtl", gli aventi diritto con la residenza in Croazia sono in tutto 3.677.904, mentre coloro che abitano fuori dal paese sono in tutto 176.843. Di questa cifra, ben 92.663 sono i cittadini croati residenti in Bosnia (muniti per lo più della doppia cittadinanza) che saranno in grado di votare presso 44 seggi, di cui 19 soltanto nella città di Mostar. Le urne in Croazia apriranno alle ore 7:00 e chiuderanno alle 19:00 e le testate locali hanno annunciato i primi exit pool per le ore 19:30. Secondo il quotidiano "Novi list", il secondo turno "è praticamente certo", dato che si attende una corsa tra tre candidati che hanno la possibilità di uscire vincitori. (segue) (Zac)