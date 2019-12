Croazia: oggi primo turno delle presidenziali, per stampa Zagabria secondo turno "praticamente certo" (2)

- In base all'ultimo sondaggio condotto dall'agenzia "Promocija plus" per conto dell'emittente "Hrt", l'attuale presidente Kolinda Grabar-Kitarovic è lievemente favorita, con un 28,3 per cento dei consensi. Grabar-Kitarovic corre da candidata indipendente, ma è sostenuta dall'Unione democratica croata (Hdz, leder della maggioranza del centrodestra). L'ex premier ed ex capo del Partito social-democratico (Sdp) Zoran Milanovic potrebbe contare sul sostegno del 26,6 per cento degli elettori, mentre il noto cantante folk Miroslav Skoro gode attualmente del sostegno del 20,7 per cento dei cittadini. Proprio quest'ultimo rappresenta l'incognita maggiore di queste elezioni, visto che le sue posizioni nazional-popolari sono probabilmente destinate a raccogliere i voti di una parte dell'elettorato che solitamente avrebbe votato per il candidato dell'Hdz, in questo caso per l'attuale presidente Grabar-Kitarovic. (segue) (Zac)