Croazia: oggi primo turno delle presidenziali, per stampa Zagabria secondo turno "praticamente certo" (3)

- Skoro non è riuscito a ogni modo a imporsi durante il dibattito televisivo che ha riunito nello studio dell'emittente pubblica "Hrt" tutti e 11 i candidati elettorali. Di questi, Dario Jurican ha condotto una campagna palesemente ironica, impegnandosi "a favore della corruzione per tutti" e dichiarandosi "un noto ladro". Le elezioni presidenziali croate si svolgono ogni cinque anni e il mandato attuale di Grabar-Kitarovic terminerà il 18 febbraio. Grabar-Kitarovic ha condotto una campagna all'insegna della continuità e ha affermato nel corso del proprio comizio centrale, tenutosi giovedì a Zagabria di "chiedere il secondo mandato ai cittadini con la coscienza pulita". Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Grabar-Kitatrovic ha dichiarato di avere "tirato fuori la Croazia dall'apatia e dal grigiore" e di avere "rafforzato la posizione del paese sul piano mondiale". La Croazia, secondo Grabar-Kitarovic, "non è più in ginocchio ma in piedi ed è nuovamente nota nel mondo per i propri successi". (segue) (Zac)