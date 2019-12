Iran-India: oggi ministro Esteri Jaishankar a Teheran per riunione commissione mista

- Il ministro degli Affari esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, darà il via oggi a una visita di due giorni a Teheran per partecipare alla 19ma riunione della commissione mista Iran-India. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mehr". L'incontro sarà presieduto congiuntamente da Jaishankar e dall'omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. Durante la visita, il capo della diplomazia indiana terrà colloqui separati con Zarif e con il presidente Hassan Rouhani. La visita di Jaishankar arriva pochi giorni dopo che un funzionario del dipartimento degli Stati Uniti ha dichiarato che Washington ha fornito un'esenzione all'India dalle sanzioni sul progetto Chabahar, che consentirà il trasporto di merci indiane verso l'Afghanistan. Nel 2003 l'India ha proposto per la prima volta di sviluppare il porto di Chabahar, nell'Iran sudorientale, visto come una porta di accesso al paese per l'accesso ai mercati senza sbocco sul mare dell'Afghanistan e dell'Asia centrale, poiché i legami tesi di Nuova Delhi con Islamabad hanno bloccato il commercio terrestre attraverso il Pakistan. L'Iran, l'India e l'Afghanistan hanno firmato un accordo trilaterale sullo sviluppo del porto di Chabahar a Teheran nel maggio 2016 per stabilire una rotta strategica di transito e trasporto che collega i tre paesi. (Irt)