Torino: Pinerolo, raduno Babbi Natale in bici per piccoli pazienti dell'ospedale Agnelli

- Mobilità sostenibile, solidarietà e condivisione: sono tre le parole chiave che contraddistinguono il Raduno dei Babbi Natale in bicicletta che domenica 22 dicembre attraverserà la città di Pinerolo (Provincia di Torino). Appuntamento alle ore 14.30 alla Stazione di Pinerolo, in bicicletta e vestiti da Babbo Natale: un'occasione per attraversare insieme la città in bici, monopattino, skateboard, pattini a rotelle, a piedi fino all'Ospedale Agnelli dove si verrà accolti dalla musica dei Bandaradan e dall'allegria dei Nasi Rossi. Una delegazione porterà sorrisi e doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Gran finale in Piazza San Donato con vin brulé e panettone offerti dalla ProLoco di Pinerolo. I kit da Babbo Natale possono essere ritirati lasciando una quota di 5 euro presso alcuni negozi che hanno aderito all'iniziativa. Il ricavato verrà donato al Reparto Pediatria dell’Ospedale Agnelli. Come tiene a precisare Giulia Proietti, Assessora all'Urbanistica del Comune di Pinerolo "L'iniziativa deve molto alla collaborazione di aziende del territorio che hanno risposto con entusiasmo alla proposta della Corsa dei Babbi Natale: grazie al contributo di Tsubaki Nakashima per i costumi di Babbo Natale, di La Palla e Centro Giochi Educativi che forniscono i giocattoli da dare in dono ai bambini e dell'Eco del Chisone, che ha contribuito all'acquisto dei giochi, abbiamo fatto in modo che il ricavato delle quote versate dai cittadini per l'acquisto del kit sia devoluto interamente al reparto Pediatria dell'Ospedale di Pinerolo". (Rpi)