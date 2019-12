Maltempo: Raggi firma ordinanza, chiusi parchi, ville storiche e cimiteri

- Dopo la pre-allerta comunicata ieri dalla Protezione civile regionale, anche Roma Capitale corre ai ripari. Nella tarda serata di ieri la sindaca di Roma Viriginia Raggi ha firmato un'ordinanza che per l'intera giornata di oggi - dalle 7 di questa mattina a mezzanotte - parchi, giardini ville storiche e cimiteri della città. "Al fine di garantire - si legge tra le premesse del provvedimento - la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta dei rami, piante e alberi". A destare preoccupazione in particolare il forte vento. Criticità arancione (Moderata) anche per il rischio idraulico nella zona dell'Aniene) e in quella dei bacini costieri Sud. Dalla mezzanotte di ieri è attivo il Centro operativo comunale della Protezione civile presso la sede di Porta Metronia, come anche le Unità di crisi locale presso i Municipi III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII. Per qualsiasi choiarimento è possibile contattare la Protezione civile comunale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.(Rer)