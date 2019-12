Credito: Di Maio, su Bp Bari Bankitalia faccia autocritica, vigilanza da riformare (2)

- Sul versante dei rimborsi ai risparmiatori traditi, per Di Maio "le domande iniziano a crescere e siamo dentro i tempi stabiliti, ancora non è scaduto il termine per la presentazione delle istanze e rimaniamo convinti che la cifra messa a disposizione una volta raccolte le domande possa garantire anche oltre il 30 per cento agli azionisti. Anche gli obbligazionisti a cui abbiamo garantito il 95 per cento del danno subito stanno richiedendo l'integrazione del loro indennizzo e in alcuni casi si è ottenuto il rimborso". Sul Meccanismo europeo di stabilità, poi, il leader pentastellato ritiene "che abbiamo tutto il diritto di dire cosa può essere migliorato. Non si tratta di aprire choc o altro, ma saremo liberi di proporre le nostre richieste di modifica? La logica di pacchetto è fondamentale, per quanto ci riguarda un giudizio va dato complessivamente e in questo senso sono sicuro che il presidente Conte, come ha detto, saprà ottenere il meglio per il Paese sulla scia di quanto richiesto dal Parlamento". (Rin)