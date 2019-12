Uzbekistan: oggi elezioni per camera bassa del parlamento

- Si tengono oggi le elezioni per la camera bassa del parlamento dell'Uzbekistan. Come aveva annunciato il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) Mirza-Ulugbek Abdusalomov, "in conformità con l'articolo 117 della Costituzione dell'Uzbekistan, le elezioni popolari per la camera bassa si terranno la prima domenica della terza decade di dicembre di quest'anno, in questo caso il 22 dicembre". "Per la prima volta alle elezioni, cinque partiti hanno il diritto di presentare dei loro candidati", aveva detto ancora Abdusalomov. Le cinque formazioni in questione saranno il Partito liberaldemocratico, il Partito democratico popolare, il Partito democratico del rinnovamento nazionale dell’Uzbekistan, il Partito socialdemocratico e il Movimento ecologico dell’Uzbekistan. (segue) (Res)