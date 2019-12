Libia: Usa preoccupati per ingerenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per la richiesta di sostegno militare del governo di accordo nazionale e dalla minaccia dell'esercito nazionale libico (Lna) di utilizzare militari e mercenari stranieri per attaccare Misurata. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato di Washington Morgan Ortagus. "L'intervento militare esterno minaccia le prospettive di risoluzione del conflitto. Condanniamo gli attacchi contro civili innocenti e chiediamo a tutte le parti di astenersi dall'escalation - ha affermato -. Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con le Nazioni Unite e tutte le parti per avviare negoziati politici. Il recente dialogo economico inclusivo tra Stati Uniti e Libia a Tunisi ha dimostrato che sono possibili progressi costruttivi se gli attori esterni danno ai libici il tempo e lo spazio per interagire tra loro". (Com)