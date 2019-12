Corea del Sud: un morto per incendio in motel, si sospetta dolo

- È di almeno un morto e 32 feriti il bilancio di un incendio in un motel nella regione sud-occidentale della Corea del Sud. L'incendio, riferisce l'agenzia "Yonhap", è divampato nelle prime ore del mattino (le 5.45 di Seul) e sembra avere origini dolose. Secondo quanto scrive l'agenzia, un uomo - identificato con il solo cognome, Kim - è stato preso in custodia dalla polizia dopo aver detto che aveva dato fuoco al cuscino della sua abitazione, al terzo piano, prima di abbandonare l'hotel. Il fuoco è stato sedato in circa mezz'ora. (Git)