Usa: ambasciatore in Germania, sanzioni contro Nord Stream 2 tutelano paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni statunitensi contro il gasdotto Nord Stream 2 sono state introdotte per salvaguardare gli interessi dell’Unione europea. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Usa in Germania, Richard Grenell, in un’intervista con il quotidiano tedesco “Bild”. Secondo il diplomatico, molti paesi Ue sarebbero soddisfatti dell’iniziativa statunitense. “Quindici paesi europei, la Commissione Ue e il Parlamento europeo hanno espresso le loro preoccupazioni per il progetto del Nord Stream 2. Abbiamo sentito i nostri partner europei, che ritengono che gli Usa dovrebbero sostenerli negli sforzi contro il gasdotto. Per questo motivo le sanzioni sono una decisione davvero a favore dell’Unione europea”, ha spiegato Grenell. (segue) (Geb)