Catalogna: Nevi (FI), vicinanza a Tajani per minacce ricevute da indipendentisti catalani

- Il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi esprime in una nota "vicinanza al presidente Antonio Tajani per le minacce ricevute da parte degli indipendentisti catalani. Sono sicuro che questi deliri di autentici pazzi non faranno diminuire l'impegno di Antonio Tajani nella difesa dei diritti e delle regole democratiche contro ogni forma di prepotenza e arroganza. Noi saremo sempre al suo fianco".(Com)