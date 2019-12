Maltempo: Atac, sospese linee nei cimiteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allerta meteo per vento forte. Oggi in città chiusi parchi, ville e cimiteri, linee bus C2-C3-C4-C5-C7-C11-C13 non accedono ai cimiteri di Prima Porta e Laurentino. Linea C9 segue normale percorso. Lo comunica su Twitter l'Atac. (Rer)