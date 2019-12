Cile: Onu esprime "preoccupazione" per manifestante investito da camionetta dei carabineros

- L'ufficio dell'America del sud dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite esprime "preoccupazione" per il caso del giovane manifestante cileno investito da una camionetta blindata dei Carabineros occorso venerdì a Santiago. L'agenzia onusiana invita le autorità ad assicurare che le persone possano esercitare il loro diritto di riunione pacifica, senza restrizioni, autorizzazioni preventive né pericoli per la loro integrità fisica e altri diritti umani". L'ultimo incidente, che ha avuto una forte eco mediatica, seguiva di pochi giorni la diffusione di un rapporto con cui l'Alto commissariato avvertiva di minacce all'esercizio dei diritti umani nel paese attraversato da numerose manifestazioni. I "recenti fatti evidenziano che casi di persone ferite nel quadro delle manifestazioni continuano a verificarsi", si legge nella nota rilanciata sul profilo Twitter. L'agenzia invita ad assicurare "in maniera effettiva che le forze dell'ordine pubblico seguano strettamente le norme internazionali sull'uso della forza in ogni momento". In conclusione, l'ufficio segnala l'importanza di realizzare "indagini complete, indipendenti e imparziali sui casi di violazioni dei diritti umani, giudicare e sanzionare i responsabili". (segue) (Abu)