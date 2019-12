Cile: Onu esprime "preoccupazione" per manifestante investito da camionetta dei carabineros (2)

- Nella giornata di venerdì un veicolo blindato dei carabineros aveva investito un giovane nel corso di una manifestazione organizzata nella capitale Santiago del Cile. Le forze dell'ordine avevano disposto un robusto dispositivo di sicurezza, circa un migliaio di agenti, per impedire manifestazioni non autorizzate e interruzioni del traffico nella piazza Baquedano, luogo divenuto simbolo delle proteste. Il giovane, come testimoniano diversi video circolati sulla rete, è rimasto schiacciato tra due furgoni blindati nel pieno di violenti scontri. Secondo quanto riferisce l'istituto nazionale dei diritti umani, il manifestante ha riportato una frattura pelvica e si trova ora in condizioni "stabili". I manifestanti avevano denunciato inoltre un uso "sconsiderato" dei gas lacrimogeni. Le autorità della Regione metropolitana di Santiago, riporta il quotidiano "La tercera", hanno da parte loro spiegato che il migliaio di manifestanti è sceso in piazza con il solo obiettivo di arrivare allo scontro con i Carabineros. Il rappresentante del governo nella capitale, Felipe Guevara, ha promesso di attivare le opportune verifiche sulla dinamica di fatti "disdicevoli", pur assicurando che nell'occasione "non c'erano manifestanti pacifici mescolati tra i vandali". (Abu)