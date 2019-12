Credito: Presutto (M5s) su Bp Bari, preoccupazione per sviluppi che impongono trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari e il rilancio dell'istituto sono e restano nostre le priorità assolute ma, al contempo, ci sono zone d'ombra che vanno assolutamente chiarite, anche alla luce dei fatti emersi oggi". Lo afferma il senatore del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio a palazzo Madama, Vincenzo Presutto. "Tre ex dirigenti della banca sono stati appena indagati - continua in una nota il parlamentare pentastellato -. Tra questi Giorgio Papa che dell'istituto è stato direttore generale tra il 2015 e il 2018 e che, secondo la ricostruzione fatta dalla testata 'Fanpage', viene definito vicino ad ambienti della Lega. Una nuova, possibile, commistione tra finanza e politica che certamente deve essere fugata. A questo si aggiunge una vigilanza da parte di Bankitalia che sembra evidenziare più di una crepa. Senza voler giungere a conclusioni è evidente però che ci troviamo di fronte a una situazione critica che desta forte preoccupazione nel Movimento e che, al contempo, richiede la massima trasparenza. Quanto accaduto, eventuali negligenze e resposanbilità devono essere accertate. Fatta salva l'autonomia della magistratura nello svolgimento del suo lavoro - conclude Presutto - sul piano politico quanto emerso è un campanello d'allarme che rende ancor più necessario in Parlamento l'avvio della commissione sulle banche".(Com)