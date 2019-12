I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: presidenza parlamento si riunisce oggi per definire calendario nuova legislatura - Nonostante un certo ottimismo tra i partiti usciti vincitori alle ultime elezioni kosovare, sembra ancora incerto l’esito della formazione del governo di Pristina che dovrebbe nascere dall’accordo tra il movimento Vetevendosje e dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk). Secondo il quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, mentre la presidenza dell’Assemblea nazionale kosovara si riunisce oggi per i preparativi per convocare la il nuovo parlamento, non è stato ancora raggiunto l’accordo tra le due forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni dello scorso 6 di ottobre. I media kosovari riportano in ogni caso un certo ottimismo tra gli esponenti di Vetevendosje e Ldk, secondo cui sarà possibile raggiungere un accordo entro il 26 dicembre, giorni in cui è in programma l’insediamento della nuova Assemblea nazionale. L’anello mancante sembra essere il ruolo di primo ministro, mentre il resto della squadra sembra essere stata definita. (segue) (Res)