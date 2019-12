Balcani: da Ue e istituzioni finanziarie 194 milioni di euro di sovvenzioni per progetti di sviluppo (2)

- Le sovvenzioni approvate per i progetti della Bers dovrebbero beneficiare di investimenti per oltre 400 milioni di euro e includono la costruzione di tre nuove tratte autostradali per il corridoio Vc in Bosnia ed Erzegovina, due nuove tratte del corridoio X nella Macedonia del Nord, il ripristino delle ferrovie del Kosovo, le infrastrutture per le acque reflue e fognarie a Gjilan, sempre in Kosovo e la connettività a banda larga per le scuole rurali in Serbia. La Bers e l'Ue hanno inoltre firmato due accordi di contributo per un totale di 45 milioni di euro a sostegno del programma di consulenza per le piccole imprese nei Balcani occidentali e del programma regionale per l'efficienza energetica. Quest'ultimo estende il supporto al settore residenziale e il recupero di edifici pubblici e viene implementato insieme al Gruppo KfW, la banca tedesca per lo sviluppo. (segue) (Alt)