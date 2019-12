Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (4)

- Senza un accordo tra Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) a Pristina ci saranno nuove elezioni anticipate, ha spiegato in precedenza il leader del Vetevendosje, Albin Kurti, commentando le difficoltà nelle trattative con l'Ldk sulla firma di un accordo di governo. "Sono guidato dall'interesse generale, l'interesse dello Stato richiede a Vetevendosje e Ldk di governare con leadership il prima possibile", ha dichiarato Kurti. In riferimento alle trattative sulla scelta del nuovo capo dello Stato, Kurti ha dichiarato che "il paese ha diversi nomi" ma prima è importante scegliere i posti di primo ministro, presidente del parlamento e la guida dei 12 ministeri. Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj, ha commentato l'ipotesi di un nuovo voto anticipato, evidenziando che tale scenario non sarebbe utile al paese e invitando i partiti vincitori delle ultime elezioni a trovare un accordo di governo quanto prima. (segue) (Kop)