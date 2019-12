Balcani: presidente kosovaro Thaci rifiuta invito per adesione a "mini Schengen"

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha respinto l'invito del primo ministro albanese Edi Rama a unirsi a una versione balcanica dell'area Schengen europea avviata da Albania, Macedonia del Nord e Serbia. Thaci ha dichiarato di non volere aderire all'iniziativa a causa delle politiche adottate da Belgrado contro il suo paese, secondo quanto riportato dal portale di informazione "Gazeta Express". I primi ministri di Albania e Macedonia del Nord, Edi Rama e Zoran Zaev insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic si incontreranno questo fine settimana a Tirana, nel tentativo di dare forma all'iniziativa sulla creazione di un formato "mini Schengen" nei Balcani per rimuovere gli ostacoli al libero scambio e agli spostamenti nella regione. In un post su Facebook,, il presidente kosovaro ha spiegato di aver respinto l'invito del primo ministro albanese. Il Kosovo ha boicottato anche le altre due riunioni tenute in Serbia e Macedonia del Nord. (segue) (Kop)