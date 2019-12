Business news: Filippine-Cina, China State Construction Company costruirà aeroporto da dieci miliardi di dollari a Manila

- La China State Construction Company (Cccc) di proprietà statale ha vinto l'asta per un aeroporto da dieci miliardi di dollari a sud di Manila, capitale delle Filippine, assieme a un partner locale. Lo ha riferito Jesse Grepo, funzionario legale e segretario del Comitato di selezione del partenariato pubblico-privato del governo locale. Secondo quanto riferito dalla stampa nazionale, il consorzio Cccc -Macroasia ha presentato una proposta per collaborare con il governo provinciale di Cavite per il progetto dell'aeroporto internazionale Sangley Point. Il progetto da 10 miliardi di dollari, che prevede la bonifica e l'ampliamento di un aeroporto esistente, fa parte della revisione delle infrastrutture del governo. (Cip)