Business news: Banca di Inghilterra, disordini Hong Kong hanno provocato 5 miliardi di dollari di deflusso di capitali

- I disordini di Hong Kong hanno provocato fino a 5 miliardi di dollari di deflusso di capitali da fondi di investimento dallo scorso aprile. È quanto afferma il Rapporto di stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Inghilterra (Boe). La dispersione di capitali, che rappresentava quasi l'1,25 per cento del Pil della regione, è iniziato dopo che il governo della città ha presentato la proposta di legge che consentirebbe l'estradizione nella Cina continentale, sottolinea il rapporto. "Queste tensioni politiche pongono rischi, data la posizione di Hong Kong come principale centro finanziario", afferma il documento. La BoE monitora attentamente Hong Kong perché anche le banche britanniche come Hsbc e Standard Chartered sono principali istituti di credito dell'x colonia britannica. Gli analisti di Goldman Sachs hanno dichiarato in ottobre che circa 4 miliardi di dollari di depositi potrebbero aver lasciato Hong Kong per Singapore tra giugno e agosto. Tuttavia, l'autorità monetaria di Hong Kong, ha ripetutamente affermato che non ci sono segni evidenti di significativi deflussi di capitali dalla città. (Res)