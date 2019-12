Business news: Algeria, principale complesso produzione Gnl a Skikda chiuso per due mesi per lavori manutenzione

- Il più grande complesso di gas naturale liquefatto (Gnl) dell’Algeria, nel dipartimento di Skikda, resterà chiuso nei prossimi due mesi per lavori di manutenzione e revisione. Lo riferisce un comunicato stampa della compagnia nazionale degli idrocarburi Sonatrach. “Queste revisioni approfondite, programmate in conformità con le norme che disciplinano l’industria petrolifera, richiedono una chiusura di due mesi per la preparazione, la messa in sicurezza degli impianti e l’esecuzione di varie opere”, si legge nel comunicato. Sonatrach fa sapere che “durante questo periodo di chiusura sono state prese tutte le misure necessarie per garantire “la fornitura di gas butano e propano nel mercato locale”, mentre le esportazioni saranno garantite dai complessi di Gnl e di separazione del Gpl di Arzew, nell’ovest del paese. Lo scorso gennaio, Sonatrach ha affidato il progetto di costruzione del nuovo pontile nel porto di Skikda alla compagnia cinese China Harbor Engineering Company (Chec). Durante un periodo di 24 mesi, il molo, realizzato in quattro fasi, consentirà l’ottimizzazione della produzione del complesso Gnl fino a 220mila metri cubi e la possibilità di rifornire navi cisterna da 50 a 250 mila tonnellate. (Ala)