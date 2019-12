Business news: Nigeria, Buhari firma legge di bilancio, è il budget più alto di sempre

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha firmato il piano di bilancio per il 2020. Il nuovo budget, pari a 36,4 miliardi di dollari, è il più alto mai approvato per la Nigeria e servirà secondo le autorità per sostenere la crescita nazionale e creare posti di lavoro. La cifra è stata tarata sulla produzione di petrolio - 2,18 milioni di barili al giorno con un prezzo del petrolio di 57 dollari al barile - e presuppone un deficit dell'1,52 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), da finanziare attraverso prestiti interni ed esteri. Buhari ha riconosciuto i ritardi che hanno afflitto il budget del suo primo mandato, nonché quelli di altre amministrazioni durante i 20 anni trascorsi dal ritorno del paese al multipartitismo, appunto nel 1999. "Questa sarà solo la quarta volta che il bilancio federale è approvato prima della fine dell'anno precedente, e questa è quella in cui avviene prima", ha detto il capo dello Stato. Per il 2019, Buhari ha firmato la legge di bilancio lo scorso 27 maggio, dopo che il parlamento l'aveva approvata con oltre quattro mesi di ritardo. Il budget previsto per l'anno in corso era di 29,3 miliardi di dollari. Sebbene ingenti, spesso gli importi erogati per il budget nazionale non sono stati all'altezza delle spese previste. (Res)