Business news: Etiopia-Arabia Saudita, Fondo saudita per lo sviluppo accorda prestito di 140 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia e Arabia Saudita hanno firmato un accordo per un prestito di 140 milioni di dollari. L'accordo, come riferisce l’emittente “Fbc”, è stato firmato ad Addis Abeba da Ahmed Shide, ministro di Stato etiope delle Finanze, e da Khaled bin Sulaiman Alkhudairy, vicepresidente e direttore generale del Consiglio di amministrazione del Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd). Il prestito agevolato sarà utilizzato per la costruzione del progetto stradale Debre Marko-Mota (75 milioni di dollari) e l'attuazione del programma nazionale One WaSH (65 milioni di dollari). Il governo etiope ha inoltre siglato un accordo con la Società internazionale per i progetti idrici ed energetici (Acwa Power), con sede a Riad, per finanziare i progetti di energia solare Dicheto e Gad. La compagnia saudita si è aggiudicata nel settembre scorso la gara indetta dal Consiglio per il partenariato pubblico-privato etiope per l’assegnazione dei due progetti, del valore complessivo di 300 milioni di dollari. I due progetti, che saranno implementati rispettivamente negli stati regionali di Afar e della Regione dei somalia, genereranno un totale di 250 megawatt (Mw) di energia. (Res)