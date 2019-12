Business news: Cabo Verde Airlines riceve nuovo Boeing 757-200

- La compagnia aerea Cabo Verde Airlines (Cva) ha ricevuto un nuovo Boeing 757-200, terzo velivolo della compagnia dall’adozione della nuova livrea. Il velivolo, si legge in una nota della compagnia, è arrivato all'aeroporto internazionale Amilcar Cabral, nell’isola di Sal, lo scorso 17 dicembre. Il velivolo, ribattezzato “Fontainhas”, dispone di 16 posti di classe premium e di 180 posti nella business class. Attualmente la Cabo Verde Airlines gestisce cinque Boeing 757-200, tre in “dry lease” e due in “wet lease”, e prevede di riceverne un altro entro la fine di gennaio. (Com)