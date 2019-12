Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 22 dicembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo ben soleggiato in Valpadana e Liguria grazie a correnti più stabili nord-occidentali, con clima che rimane mite per il periodo: assenza di gelate e valori diurni prossimi ai 12-13°C su pianura piemontese, fino a 14-16°C sulla Liguria. Addossamento di nubi sui versanti alpini di confine, con nevicate a tratti anche moderate e in genere dai 1200-1400m di quota. Ventilazione che rimane vivace di Libeccio sulla Liguria, con mare mosso o molto mosso. Debole in Valpadana. (Rpi)