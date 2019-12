India: legge cittadinanza, internet e metropolitana chiuse oggi a Jaipur

- Le autorità di Jaipur, capoluogo dello stato indiano del Rajasthan, hanno decretato per oggi la sospensione dei servizi internet dalle 6 della mattina alle 20. La decisione, riferisce "India Today", è stata presa in vista di nuove massicce manifestazioni di protesta annunciate contro il Citizenship (Amendment) Act. Per "motivi di sicurezza" le autorità locali hanno anche disposto la chiusura del servizio di metropolitana cittadino dalle 8 della mattina alle 14. La notizia segue una nuova giornata di scontri registrati in tutto il paese: al centro delle proteste la legge promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, escludendo i musulmani. Nuove manifestazioni di protesta sono attese per domani in vari punti del paese. Le situazioni di massima tensione si sono registrate nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove - secondo fonti della polizia - gli scontri hanno sin qui portato alla morte di almeno 15 persone. (Inn)