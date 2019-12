Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (2)

- Su richiesta della maggioranza dei partiti politici, il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha modificato nei giorni scorsi la data della seduta inaugurale della settima legislatura del parlamento di Pristina. La seduta non si terrà il 24 dicembre come precedentemente stabilito ma il 26 dicembre alle ore 15. Nel comunicato stampa della presidenza si legge che la decisione è stata presa su richiesta "della maggioranza dei partiti politici che si sono assicurati seggi nel parlamento del Kosovo, con la spiegazione che il 24 dicembre è legato alle festività di Natale". Il leader del Movimento Vetevendosje, Albni Kurti, ha auspicato nelle scorse ore di poter concludere l'accordo con la Lega democratica del Kosovo (Ldk) sulla formazione del governo prima della seduta inaugurale del parlamento. Nei giorni scorsi lo stesso presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha spiegato che il nuovo parlamento kosovaro sarà convocato nei tempi stabiliti dalla Costituzione kosovara e in “linea con la legge”. Rispondendo a chi gli chiedeva quando il capo dello Stato intenderà riunire l’Assemblea nazionale kosovara nella prima seduta dopo le elezioni dello scorso 6 ottobre. La prima sessione sarà convocata “nei tempi stabiliti regolarmente e in linea con le leggi", ha spiegato Thaci durante la cerimonia in omaggio delle vittime del massacro di Recak, che ha definito l’acme “del genocidio serbo in Kosovo". (segue) (Kop)