Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (8)

- L'ufficializzazione dei risultati elettorali dovrebbe determinare la firma dell'accordo sulla formazione della coalizione governativa tra i primi due partiti, Movimento Vetevendosje e Ldk. Secondo quanto emerso in precedenza, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo avrebbero posizioni opposte sul possibile coinvolgimento di Nisma e Akr nella coalizione di governo. Secondo alcuni analisti, tuttavia, il coinvolgimento di Nisma e Akr sarà necessario per avere un governo funzionante a Pristina in quanto Vetevendosje e Ldk non avrebbero altrimenti i 61 voti della maggioranza da soli. (segue) (Kop)