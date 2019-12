Kosovo: prima seduta nuovo parlamento il 26 dicembre (9)

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha però fatto sapere di aver trovato la maggioranza per formare il governo sulla base del risultato delle elezioni parlamentari del 6 ottobre. Kurti, probabile nuovo premier, ha annunciato che tre rappresentanti dei partiti delle minoranze etniche, rispettivamente dei gorani, degli ashkali e dei rom, hanno garantito il sostegno al governo in modo da permettere alla coalizione di governo tra Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo di raggiungere i 61 voti (sui 120 del parlamento di Pristina) necessari per ottenere la fiducia. Secondo Kurti, riferisce l'emittente "N1", in questo modo sono state create le condizioni per formare il nuovo governo. (Kop)