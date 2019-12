Balcani: presidente kosovaro Thaci rifiuta invito per adesione a "mini Schengen" (2)

- Il capo di Stato ha affermato che il sostegno e la cooperazione reciproca tra Kosovo e Albania sono naturali ed eterni. “Ma a differenza della Repubblica d'Albania, la Repubblica del Kosovo continua ad affrontare seri ostacoli al consolidamento della sua statualità. Sfortunatamente, i principali ostacoli provengono dalla Serbia, che cerca in tutti i modi e continuamente di minare i nostri sforzi di costruzione dello Stato”, ha scritto Thaci. Secondo il presidente kosovaro, la Serbia continuerebbe a negare i "crimini commessi in Kosovo". Inoltre il presidente kosovaro ha rilevato che Serbia e Bosnia Erzegovina non riconoscono il Kosovo. “Ciò significa che questi due Stati non vogliono buone relazioni di vicinato e cooperazione con il Kosovo. Pertanto, fintanto che non esiste un riconoscimento reciproco con questi Stati, non possono esserci progressi per quanto riguarda la cooperazione regionale. Dopotutto, il Kosovo punta all'adesione alla Nato e all'Ue e le sue aspirazioni non devono far parte di iniziative regionali sperimentali, che derivano dall'incapacità dell'Ue di aprire le porte all'adesione dei paesi dei Balcani occidentali", ha affermato Thaci. (Kop)