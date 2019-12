Business news: Algeria, produzione industriale in aumento del 4,6 per cento grazie a crescita idrocarburi

- La produzione industriale dell’Algeria ha registrato un aumento del 4,6 per cento nel terzo trimestre del 2019, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. La media di crescita dei primi nove mesi del 2019 ha registrato un aumento del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. L’aumento della produzione industriale è stato trainato dal settore energetico che ha registrato una performance positiva dell'8,3 per cento nel terzo trimestre, dopo una crescita del 5,1 per cento e del 9,5 per cento nel primo e nel secondo trimestre. Per quanto riguarda gli idrocarburi ha segnato una crescita per il secondo trimestre consecutivo attestandosi attorno ad un +3,2 per cento in netta controtendenza rispetto allo stesso periodo del 2018, caratterizzato da una variazione negativa del 7,8 per cento. A dare un forte contributo è stato l’aumento del comparto Gnl (gas naturale liquefatto) che ha registrato un aumento del 26,6 per cento, mentre la raffinazione ha registrato una crescita del 6,9 per cento, in leggero calo rispetto al +8,5 per cento del trimestre precedente. Per quanto riguarda invece la produzione di petrolio greggio e gas naturale entrambi i comparti hanno registrato una variazione negativa dell’1,3 per cento. (Ala)