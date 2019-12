Business news: Libano, ministro Boustani concede licenza inizio perforazioni Blocco 4

- Il ministro dell'Energia libanese uscente, Nada Boustani, ha concesso ufficialmente al consorzio Total-Eni-Novatek la licenza per iniziare le perforazioni nel blocco 4 al largo delle coste libanesi, annunciando che la nave della compagnia Vantage, incaricata di effettuare le perforazioni, giungerà in Libano il prossimo gennaio. "Le perforazioni dovrebbero durare due mesi", ha dichiarato la Boustani in una conferenza stampa presso la sede del ministero dell'Energia, alla presenza di rappresentanti di Total e dell'Alta Autorità per il petrolio. Secondo quanto riferito dal quotidiano libanese “l’Orient le Jour”, le attività di perforazione dovrebbero durare circa 55 giorni con l’obiettivo di confermare l’eventuale presenza di idrocarburi. Lo scorso 12 novembre, l'amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanné, aveva dichiarato in un'intervista trasmessa sul canale panarabo “al Arabiya” che avrebbe avviato le attività di perforazione del primo pozzo petrolifero al largo della costa libanese, nel blocco 4 tra dicembre e gennaio. La perforazione di un secondo pozzo nel blocco 9 è prevista per il 2020. (Res)