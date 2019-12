Business news: Algeria: Volkswagen sospende le attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha deciso di sospendere temporaneamente la produzione in Algeria. La ditta tedesca ha giustificato la sua decisione con la crisi politica in corso nel più grande paese dell'Africa e il coinvolgimento del suo partner algerino, il Gruppo Sovac, nei casi di corruzione. La Volkswagen ha dichiarato che "a causa della crisi politica in Algeria, la Volkswagen ha per il momento sospeso la produzione in questo paese nordafricano. Anche le consegne al partner ufficiale del paese, Sovac, sono state sospese". (Ala)