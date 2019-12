Egitto: Usaid accorda 6 milioni di dollari supplementari per sviluppo Nord Sinai

- Il ministro egiziano per gli Investimenti e la cooperazione internazionale, Sahar Nasr, ha firmato un accordo supplementare con l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) per favorire lo sviluppo del Sinai settentrionale. In base all'accordo, si legge in un comunicato, l'Egitto contrarrà un prestito del valore di 6 milioni di dollari, portando il valore netto dell'accordo totale a 56 milioni di dollari. I fondi supplementari verranno incanalati in progetti per trivellare pozzi d'acqua, portare avanti attività di pesca, progetti agricoli e sviluppare i trasporti nel villaggio di Rawdah, nel Sinai del nord. (Cae)