Business news: Energia, Israele diventa per la prima volta esportatore di gas naturale

- Israele è diventato un importante esportatore di energia per la prima volta dopo la firma del permesso per esportare gas naturale in Egitto. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia, Yuval Steinitz, secondo cui il permesso è “punto di riferimento storico per Israele” e uno dei progetti di cooperazione economica più importanti tra i due paesi dalla firma dell’accordo di pace del 1979. "La rivoluzione del gas naturale ci trasforma in una potenza energetica e ci offre non solo enormi entrate per il paese, ma anche una drastica riduzione dell'inquinamento atmosferico", ha affermato Steinitz. L'annuncio giunge mentre il più grande giacimento di gas offshore israeliano nel Mediterraneo, il Leviathan, dovrebbe divenire operativo entro gennaio. Anche il gas proveniente da un altro giacimento israeliano offshore, Tamar, è destinato a soddisfare la crescente domanda di energia dell'Egitto. La israeliana Delek Group Ltd e la Nobel Energy Inc, con sede in Texas - partner nello sviluppo di entrambi i campi - hanno concordato in ottobre di aumentare la fornitura contrattata di gas naturale all'Egitto a 85,3 miliardi di metri cubi in 15 anni. Secondo quanto riferito da Stenitz, è stata concessa l'approvazione per l'esportazione di un massimo di 60 miliardi di metri cubi di gas naturale da Leviathan e 25 miliardi da Tamar per 15 anni. Steinitz ha inoltre approvato il trasferimento della licenza Prima da Emg e ha approvato gli standard che regolano l'uso del sistema di trasporto del gas Prima che collega Ashkelon ad El Arish. (Res)