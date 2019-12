Business news: Etiopia, Banca mondiale stanzia 3 miliardi di dollari a sostegno delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia ha ottenuto un finanziamento per 3 miliardi di dollari dalla Banca mondiale. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro etiope Abiy Ahmed. “Sono lieto di annunciare che il governo dell'Etiopia sta finalizzando finanziamenti aggiuntivi per le riforme economiche in corso! I partner di sviluppo hanno promesso oltre 3 miliardi di dollari per rafforzare il loro impegno per la nostra agenda per le riforme economiche nazionali”, ha scritto Ahmed. “Il sostegno si concentra su tre pilastri: riforme macro-economiche, strutturali e settoriali. L'impegno non include ulteriori finanziamenti alle riforme da parte della Banca mondiale (3 miliardi) e dell’Fmi (2,9 miliardi). Anche il sostegno degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita è molto apprezzato. Prevediamo risorse aggiuntive da parte delle agenzie delle Nazioni Unite e dalla Bei (Banca europea degli investimenti). Ciò conferma il partenariato tra governo e donatori per la transizione dell'Etiopia verso un paese prospero e pacifico”, ha aggiunto il premier. (Res)