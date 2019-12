Business news: Angola, Anpg proroga autorizzazioni a Total e compagnie del blocco petrolifero 17

- L’Agenzia del Petrolio, Gas e Biocombustibili (Anpg) dell'Angola ha firmato con le compagnie petrolifere Total, Equinor, ExxonMobil, Bp e Sonangol un accordo per la proroga delle autorizzazioni di produzione nel blocco 17, che saranno ora valide fino al 2045. Lo riferisce in una nota l'ambasciata angolana in Italia, precisando che alla firma dell'accordo erano presenti i presidenti del Consiglio di amministrazione di Anpg, Paulino Gerónimo, di Sonangol, Sebastiao Pai Querido, il presidente regionale di Bp Stephen Wills e i direttori delle compagnie Olivier Jouny (Total), Carri AnnLockhart (Equinor) e André Kostelnick (ExxonMobil). Il blocco 17 è gestito da Total, che ne detiene attualmente il 40 per cento, in un'attività che vede come partner le compagnie Equinor (23 per cento), Exxon Mobil (20 per cento) e Bp (17 per cento). Con la firma del prolungamento del contratto entra nel gruppo anche Sonangol, che ha acquisito il 5 per cento di partecipazione in quest’area di sfruttamento del petrolio. (Res)