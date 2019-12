Business news: Congo-Kinshasa, Fmi approva prestito di 368 milioni di dollari, è il primo dal 2012

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un prestito di circa 368 milioni di dollari destinati al governo della Repubblica democratica del Congo, in quello che è il primo finanziamento concesso dall'organismo multilaterale al paese africano dal 2012. In quell'anno l'Fmi aveva sospeso un programma di prestiti del valore di oltre 500 milioni di dollari, dal momento che il governo di Kinshasa non aveva fornito informazioni sufficienti su alcune cessioni di attività minerarie statali. A novembre scorso le autorità avevano concordato un pacchetto di aiuti, riavviando le relazioni. Secondo i documenti presentati dal governo di Kinshasa nel quadro dell'iter di definizione della legge di bilancio, a settembre scorso, l'economia della Rdc dovrebbe crescere nel 2020 del 5,4 per cento, in leggero rallentamento rispetto al 5,9 per cento stimato per il 2019. (Res)