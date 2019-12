Business news: Infrastrutture, Afdb stanzia prestito di 56 milioni di dollari per accesso stradale a ponte Kinshasa-Brazzaville

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha concesso un prestito di 56 milioni di dollari dal Fondo africano per lo sviluppo destinato a finanziare l'accesso stradale al ponte che collega le capitali della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e della Repubblica del Congo, rispettivamente Kinshasa e Brazzaville. Sul versante della Rdc, si legge in una nota dell’istituto con sede ad Abidjan, il progetto prevede la realizzazione di collegamenti stradali (costruzione e asfaltatura) per 6,8 chilometri, la costruzione di strade di accesso complementari per oltre 25 chilometri e studi di fattibilità su su altre infrastrutture, in particolare la circonvallazione che collegherà la città di Kinshasa. Dall'altra parte del fiume, in Congo-Brazzaville, sono previsti invece studi dettagliati sulle vie di accesso tra le località di Yié e Maloukou (23 chilometri), incluso l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e sociale e del suo piano di gestione. Sarà inoltre elaborato un piano di compensazione e reinsediamento sulla strada di accesso al ponte stradale-ferroviario (3,2 chilometri). “Questo ponte stradale-ferroviario contribuirà a garantire la continuità del traffico stradale sul corridoio Tripoli-Windhoek-Città del Capo, il cui ramo nell'Africa centrale, formato dal collegamento Camerun-Ciad-Congo-Repubblica democratica del Congo, mira a collegare Yaoundé, Libreville, Brazzaville e Kinshasa”, ha dichiarato Racine Kane, vicedirettore generale dell’Afdb per l’Africa centrale. (Res)