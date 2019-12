Business news: Etiopia, lanciato primo satellite finanziato dalla Cina

- È avvenuto in Etiopia il lancio del primo satellite multispettrale di telerilevamento Etrss-1, progettato in collaborazione con la Cina e che avrà il suo centro di comando e di controllo presso l'Osservatorio spaziale di Entoto, a nord di Addis Abeba. “Questa sarà il primo passo verso il nostro storico viaggio verso la prosperità”, ha detto il vicepremier etiope Demeke Mekonnen in un discorso trasmesso dall’emittente televisiva statale “Ebc” in occasione del lancio. “Lo spazio è cibo, è creazione di posti di lavoro, è uno strumento per ridurre la povertà e per raggiungere uno sviluppo universale e sostenibile”, ha aggiunto. Il satellite è stato progettato da ingegneri cinesi ed etiopi ed è stato finanziato da Pechino con circa 6 milioni di dollari. Una volta lanciato nello spazio, il satellite fornirà tutti i dati necessari sui cambiamenti dei fenomeni climatici e meteorologici che saranno utilizzati per le attività agricole, forestali e di conservazione delle risorse naturali. (Res)