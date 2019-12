Business news: Cina-Brasile, lanciato nuovo satellite di telerilevamento Cbers-4A

- Un nuovo satellite sviluppato congiuntamente da Cina e Brasile è stato inviato nello spazio, spingendo in avanti la cooperazione aerospaziale tra i due paesi. Lo ha riferito l'Amministrazione spaziale nazionale cinese (Cnsa). Il satellite China-Brazil Earth Resource Satellite-4A (Cbers-4A) è stato lanciato mediante un razzo vettore Long-4B dal centro di lancio satellitare Taiyuan nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. È il sesto lanciato nell'ambito del programma di cooperazione satellitare per le risorse terrestri tra i due paesi. Il Cbers-4A raccoglierà dati globali di telerilevamento ottico e contribuirà al monitoraggio da parte del governo brasiliano della foresta pluviale amazzonica e dei cambiamenti ambientali del paese. Sostituirà il Cbers-4, lanciato nel 2014, per migliorare la risoluzione dei dati, ha spiegato la Cnsa. (Cip)